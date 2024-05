Silent Hill 2, il remake esce su PC e PS5 a ottobre

Il remake di Silent Hill 2, attesissimo dai fan, sarà un'esclusiva console PS5 e sarà disponibile dall'8 ottobre anche su PC. La nuova versione del celebre titolo racconterà ancora una volta la storia di James Sunderland, uno scrittore che arriva nella città di Silent Hill alla ricerca della moglie, che credeva morta. Il remake promette di rivisitare il classico con uno stile di gioco e una prospettiva modernizzati, arricchiti da audio 3D, feedback aptico e dai trigger adattivi del controller DualSense. In occasione dello State of Play di maggio, Sony ha mostrato un nuovo trailer approfondito del gioco. Diversamente dall'originale Silent Hill 2, sviluppato internamente da Konami, il remake è nelle mani del Bloober Team: lo studio polacco è noto per i suoi giochi Layers of Fear e per l'avventura horror soprannaturale The Medium.

Dopo lo State of Play, Konami ha trasmesso l'evento Silent Hill Transmission, concentrandosi principalmente su Silent Hill 2. Durante i 13 minuti di presentazione, sono state mostrate sequenze di gameplay, tra cui combattimenti, scene classiche e altri elementi che hanno fatto la storia del gioco originale. Il nuovo gameplay promette di sfruttare appieno le capacità tecniche della PS5. L'audio 3D, ad esempio, consentirà ai giocatori di immergersi ancora di più nell'atmosfera inquietante di Silent Hill, percependo i suoni in modo tridimensionale e realistico. Il feedback aptico offrirà una maggiore sensibilità e immersione tattile, mentre i trigger adattivi del DualSense reagiranno dinamicamente alle azioni del giocatore.