Smartphone e salute mentale: tecnologie avanzate per il rilevamento della depressione

La ricerca condotta da scienziati cinesi dell'Università di Lanzhou ha evidenziato come gli smartphone possano giocare un ruolo cruciale nella rilevazione precoce della depressione e di altri disturbi psicologici, grazie alla loro capacità di raccogliere e analizzare enormi quantità di dati. Questo studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the IEEE, offre prospettive innovative sulle applicazioni della fenotipizzazione digitale nella vita quotidiana.

Gli smartphone, attraverso i loro numerosi sensori, sono in grado di monitorare una vasta gamma di attività quotidiane degli utenti, dai movimenti alla routine di sonno, dalle interazioni sociali all'uso del dispositivo stesso. Questi dati, una volta raccolti, permettono di tracciare il comportamento degli individui e di identificare potenziali segnali di disturbi come la depressione e l'ansia.

Yang Minqiang, professore associato presso la School of Information Science and Engineering dell'Università di Lanzhou, sottolinea i molteplici vantaggi dell'uso degli smartphone in questo contesto, tra cui l'universalità e l'oggettività dei dati raccolti. Gli smartphone, essendo dispositivi portatili e ampiamente diffusi, offrono una piattaforma unica per la raccolta continua di dati, rendendoli strumenti ideali per il monitoraggio costante della salute mentale.

Nonostante le promettenti applicazioni, l'uso degli smartphone per il rilevamento di disturbi psicologici presenta anche sfide tecniche e questioni etiche significative, in particolare per quanto riguarda la privacy dei dati. L'estrazione delle caratteristiche dei fenotipi digitali che caratterizzano il disturbo depressivo maggiore (MDD) è complessa e solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla riservatezza delle informazioni personali.

Il potenziale per realizzare diagnosi e trattamenti basati sugli smartphone, mantenendo al contempo la protezione della privacy degli utenti, è un orizzonte verso cui si stanno dirigendo sia i produttori di dispositivi mobili sia i ricercatori. "Un'identificazione precoce potrebbe aiutare un intervento tempestivo sulla depressione. Prevediamo che i produttori di smartphone potrebbero realizzare diagnosi e trattamenti per la salute mentale basati su smartphone, garantendo al contempo la protezione della privacy degli utenti," ha detto Yang.