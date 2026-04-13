circle x black
Cerca nel sito
 

Telefono Azzurro e OpenAI presentano l'IA Etica per la tutela dei minori

sponsor

La collaborazione strategica con OpenAI mira a potenziare le linee di ascolto di Telefono Azzurro, attraverso sistemi di triage automatizzato e analisi dei dati ma con la supervisione umana come pilastro centrale dell'assistenza

Telefono Azzurro e OpenAI presentano l'IA Etica per la tutela dei minori
13 aprile 2026 | 09.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Fondazione S.O.S. Il Telefono Azzurro ETS e OpenAI hanno annunciato una partnership finalizzata all'adattamento delle tecnologie di intelligenza artificiale per rispondere alle specifiche esigenze di bambini e adolescenti, ottimizzando l'affidabilità dei sistemi prima della loro effettiva integrazione nei canali di assistenza. L'obiettivo dichiarato è l'efficientamento dei processi di triage e gestione delle segnalazioni, permettendo agli operatori di analizzare situazioni complesse con maggiore rapidità e accuratezza, riducendo i tempi di risposta nelle richieste di aiuto.

CTA

Il progetto si basa sulla " Dichiarazione sulla dignità dei bambini nell’era dell’intelligenza artificiale ", un quadro etico che promuove uno sviluppo tecnologico orientato alla protezione e all'inclusione dei minori. Un elemento cardine dell'accordo è la permanenza della supervisione umana costante: l'IA non è intesa come sostituto dell'intervento professionale, ma come uno strumento di affiancamento per preservare l'approccio empatico necessario nella gestione del disagio giovanile. "Gli strumenti di OpenAI ci consentono di rafforzare il nostro sistema di ascolto, offrendo risposte più tempestive e adeguate ai bisogni di bambini e adolescenti, senza mai perdere il valore insostituibile del contatto umano", ha dichiarato Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro. "Collaborare con partner tecnologici significa contribuire alla costruzione di strumenti realmente orientati alla tutela dei più giovani, garantendo sicurezza, protezione dei dati personali e attenzione costante ai loro diritti".

Dal punto di vista tecnico, l'integrazione di sistemi avanzati permetterà di potenziare le chat di supporto e i processi di analisi del rischio, favorendo un'individuazione precoce delle situazioni critiche. L'impegno congiunto mira a stabilire standard di sicurezza più elevati all'interno degli ambienti digitali contemporanei. "Collaborare con Telefono Azzurro rappresenta un passo significativo per applicare un’intelligenza artificiale al servizio dell’interesse pubblico", ha dichiarato Rafaela Nicolazzi, Data, Privacy & Consumer Protection Lead di OpenAI. "Il nostro impegno comune è contribuire in modo più efficace alla costruzione di ambienti digitali più sicuri, responsabili e rispettosi dei bisogni dei bambini".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Telefono Azzurro OpenAI tutela dei minori Fondazione S.O.S. Il Telefono Azzurro ETS intelligenza artificiale ascolto dei minori
Vedi anche
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni
News to go
Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Contratti, aumento di 206 euro per i 28mila lavoratori del vetro - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza