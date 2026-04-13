Telefono Azzurro e OpenAI presentano l'IA Etica per la tutela dei minori

Fondazione S.O.S. Il Telefono Azzurro ETS e OpenAI hanno annunciato una partnership finalizzata all'adattamento delle tecnologie di intelligenza artificiale per rispondere alle specifiche esigenze di bambini e adolescenti, ottimizzando l'affidabilità dei sistemi prima della loro effettiva integrazione nei canali di assistenza. L'obiettivo dichiarato è l'efficientamento dei processi di triage e gestione delle segnalazioni, permettendo agli operatori di analizzare situazioni complesse con maggiore rapidità e accuratezza, riducendo i tempi di risposta nelle richieste di aiuto.

Il progetto si basa sulla " Dichiarazione sulla dignità dei bambini nell’era dell’intelligenza artificiale ", un quadro etico che promuove uno sviluppo tecnologico orientato alla protezione e all'inclusione dei minori. Un elemento cardine dell'accordo è la permanenza della supervisione umana costante: l'IA non è intesa come sostituto dell'intervento professionale, ma come uno strumento di affiancamento per preservare l'approccio empatico necessario nella gestione del disagio giovanile. "Gli strumenti di OpenAI ci consentono di rafforzare il nostro sistema di ascolto, offrendo risposte più tempestive e adeguate ai bisogni di bambini e adolescenti, senza mai perdere il valore insostituibile del contatto umano", ha dichiarato Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro. "Collaborare con partner tecnologici significa contribuire alla costruzione di strumenti realmente orientati alla tutela dei più giovani, garantendo sicurezza, protezione dei dati personali e attenzione costante ai loro diritti".

Dal punto di vista tecnico, l'integrazione di sistemi avanzati permetterà di potenziare le chat di supporto e i processi di analisi del rischio, favorendo un'individuazione precoce delle situazioni critiche. L'impegno congiunto mira a stabilire standard di sicurezza più elevati all'interno degli ambienti digitali contemporanei. "Collaborare con Telefono Azzurro rappresenta un passo significativo per applicare un’intelligenza artificiale al servizio dell’interesse pubblico", ha dichiarato Rafaela Nicolazzi, Data, Privacy & Consumer Protection Lead di OpenAI. "Il nostro impegno comune è contribuire in modo più efficace alla costruzione di ambienti digitali più sicuri, responsabili e rispettosi dei bisogni dei bambini".