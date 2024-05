Tiffany, realtà aumentata per creare il proprio gioiello dei sogni

In occasione del salone VivaTech di Parigi Tiffany & Co, parte del gruppo LVMH (che l'ha acquistata nel gennaio 2021), ha presentato una nuova soluzione tecnologica che intende rivoluzionare l'esperienza dei clienti nel settore della gioielleria. L'obiettivo principale di questa innovazione è quello di reinventare l'interazione con il cliente: a VivaTech Tiffany & Co ha mostrato come, grazie a un chiosco dotato di tablet, sia possibile accedere a un'ampia gamma di anelli e braccialetti personalizzabili. I clienti possono scegliere i carati, i tipi di pietre preziose, i colori dell'oro e dell'argento. Anche il cofanetto può essere personalizzato con messaggi e colori diversi. Come spiega Loïc Muhlmann, direttore 3D di Hapticmedia, che si occupa del software, "si può scegliere il carato, il taglio del diamante e il modello, e anche incidere un testo personalizzato".

Una delle novità più affascinanti presentate è l'uso della realtà aumentata. Una volta scelto e personalizzato il gioiello, grazie a una fotocamera hi-tech, i clienti possono vedere il gioiello sul proprio dito o polso in tempo reale, proiettato su uno schermo. "Avremo un sistema in un ambiente controllato che mostrerà l'anello nella sua dimensione reale, per verificare se è di gradimento", ha aggiunto Muhlmann. Il risultato è sorprendente e pratico, poiché l'anello virtuale visualizzato sarà sempre della misura giusta. Se il cliente è soddisfatto del risultato, può procedere con l'ordine direttamente. Tiffany & Co prevede di implementare questa soluzione nei suoi negozi nei prossimi mesi, nei flagship store di tutto il mondo.