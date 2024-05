VivaTech 2024, la fiera del tech a Parigi: i numeri e i risultati

L'ottava edizione di VivaTech, a Parigi da mercoledì a sabato scorso, si è conclusa stabilendo un nuovo record di presenze, accogliendo oltre 165.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. L'evento ha ulteriormente consolidato il suo ruolo di catalizzatore per il dibattito globale su intelligenza artificiale e sostenibilità, raggiungendo più di due miliardi di persone attraverso i social network. Durante l'evento, si sono tenuti dibattiti di rilievo con personalità come John Kerry, Rachel Delacour (Sweep), Robin Li (Baidu), Arthur Mensch (Mistral AI), Yann LeCun (Meta), Dario Amodei (Anthropic) ed Elon Musk (X e Tesla). Altri dati significativi: più di 13.500 startup hanno avuto l'opportunità di instaurare relazioni commerciali con aziende di oltre 25 settori di attività e di incontrare più di 2.000 investitori e fondi di investimento come Accel, KKR, Lightspeed, Sequoia Capital, Eurazeo e GV (Google Ventures) durante i tre giorni professionali. Inoltre, più di 400.000 connessioni commerciali sono state stabilite tramite canali digitali e 6,5 milioni di spettatori hanno seguito le notizie di VivaTech attraverso i canali online.

“Questa ottava edizione rappresenta una svolta significativa per Viva Technology", ha detto ad Adnkronos François Bitouzet, Managing Director della manifestazione. "Più visitatori, una maggiore presenza internazionale e più opportunità di business. Per quattro giorni, Porte de Versailles è stato il palcoscenico di un evento straordinario in cui aziende ed ecosistemi provenienti da tutto il mondo si sono incontrati per esplorare innovazioni promettenti e immaginare il futuro della società. Ma VivaTech è stata anche l'occasione per puntare i riflettori sull'Europa. Quattordici paesi europei erano presenti tra gli espositori, e ciascuno di essi ha mostrato la ricchezza dei propri ecosistemi e dimostrato l'incredibile potenziale dell'Europa in settori chiave come l'IA”.