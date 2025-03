Le iniziative dell’Università di Palermo per la Giornata Nazionale delle Università

L'Università degli Studi di Palermo partecipa a "Università svelate", la Giornata Nazionale delle Università istituita dalla CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

L’iniziativa si terrà giovedì 20 marzo, con un programma di incontri, workshop e dibattiti organizzati dal TLC - CIMDU "Teaching and Learning Centre - Centro per l'innovazione e il miglioramento della didattica universitaria" di UniPa, in collaborazione con la rete di scuole Al-Qasar.

Programma

Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, Aula Magna

10.00 – 12.00

Tra lingua e cultura

a cura di Sebastiano Mannia (Antropologo – Dipartimento Culture e Società) e Giovanni Ruffino (Dialettologo – Dipartimento di Scienze Umanistiche)

Complesso Monumentale dello Steri, Sala Magna

9.00 – 11.00

Tra storia e arte

a cura di Giovanni Travagliato (Storico dell'Arte – Dipartimento Culture e Società) ed Ennio Igor Mineo (Storico medievalista – Dipartimento di Scienze Umanistiche)

Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”, Aula Magna

9.00 – 11.00

Paesaggi di oggi e di ieri del Cassaro

a cura di Marco Picone (Geografo – Dipartimento di Architettura) e Gilberto Montali (Archeologo – Dipartimento Culture e Società)

Teatro Convitto Nazionale

9.00 – 11.00

Origini linguistiche del Cassaro

a cura di Fabio Tutrone (Antichista – Dipartimento Culture e Società) e Nesma Elsakaan (Arabista – Dipartimento di Scienze Umanistiche)

Istituto Magistrale “Regina Margherita”, Teatro

9.00 – 11.00

La Città Unesco

a cura di Nicola Romana (Giurista – Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche) e Giovanni Ruggieri (Economista – Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche)

Liceo Scientifico “Benedetto Croce”, Sala convegni

9.00 – 11.00

Tra terra e mare

a cura di Giovanna Parisi (Biologa – Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare) e Patrizia Capizzi (Geofisica – Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare)

Complesso Monumentale dello Steri, Chiesa Sant’Antonio Abate

9.00 – 11.00

Tra terra e mare

a cura di Valentina Catania (Biologa – Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare) e Giuliana Madonia (Geologa – Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare)

Giovedì 20 marzo, alle 10.00, nell'Aula Capitò del Dipartimento di Ingegneria (Ed. 7, Campus universitario di Viale delle Scienze) si terrà la presentazione del volume “Polvere di Gesso” con la partecipazione dell’autore Giuseppe Pullara.

Programma

Saluti

Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo

Fabio Mazzola, Prorettore alla Didattica e all’Internazionalizzazione

Livan Fratini, Direttore Dipartimento di Ingegneria

Intervento introduttivo

Luisa Amenta, Prorettrice al diritto allo studio e all’innovazione dei processi di apprendimento

Presentazione del volume “Polvere di Gesso” a cura di:

Salvatore Fazio, Giornalista Rai

Enrico Napoli, Prorettore Vicario

Cinzia Cerroni, Delegata al Centro Orientamento e Tutorato

Massimo Attanasio, Delegato nelle attività di analisi statistica delle carriere degli studenti

Salvatore Marcantonio, Responsabile del Settore Statistico di Ateneo

Alessia Cambria, Rappresentante degli Studenti in CdA

Conclusioni dell’autore, Giuseppe Pullara