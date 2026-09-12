Università, il master in Comunicazione Musicale dell'Università Cattolica compie 25 anni

Il master in Comunicazione Musicale dell'Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (Almed), spegne 25 candeline il prossimo 15 settembre e presenta una nuova iniziativa rivolta al presente e al futuro: la nuova Community degli Alumni, una rete nata per collegare gli oltre 600 ex studenti del primo corso universitario in Italia dedicato alla formazione per l'industria musicale. Ospite speciale della giornata sarà la cantautrice Levante, protagonista del talk “Il lavoro dell’artista e con l’artista”. Dopo i saluti istituzionali di Mariagrazia Fanchi (direttrice di Almed) e Chiara Giaccardi (direttrice scientifica del master in Comunicazione Musicale), l’evento prevede la tavola rotonda dal titolo “25 anni di professioni della comunicazione musicale”.

Durante l'evento, interverranno gli ex studenti del master Marco Guasparri (head of management Artist First), Luca Di Cataldo (tour & production manager), Alessio Radoccia (head of retail marketing The Orchard) e Mariangela Roncioni (product manager Sony Music Italy). Alle 17.30 si terrà il talk “Il lavoro dell’artista e con l’artista” con Levante, in dialogo con Gianni Sibilla (direttore didattico del Master in Comunicazione Musicale) e Sara Beretta (marketing project manager M.A.S.T/Believe ed ex studentessa del Master).

"Il master in Comunicazione Musicale nasce come spazio per formare i professionisti della musica di oggi e di domani. Questa giornata, più che una celebrazione – racconta il direttore didattico del Master Gianni Sibilla – vuole essere un’occasione di riflessione sui meccanismi di questo settore di cui fanno parte molti nostri Alumni, e creare degli strumenti per mettere in contatto permanente i professionisti che sono passati da queste aule".

Rivolto a laureate e laureati, laureande e laureandi provenienti da qualsiasi facoltà (e/o titolo equipollente), il master in Comunicazione Musicale dal 2001 forma le sue studentesse e i suoi studenti a 360°, portando in cattedra professioniste e professionisti, docenti universitarie e docenti universitari, artiste e artisti e soprattutto un numero sempre maggiore di ex alunne ed ex alunni, che trasmettono la loro testimonianza e la loro esperienza di professioniste e professionisti di oggi. Questo approccio alla conoscenza del music business ha reso il master in Comunicazione Musicale uno dei percorsi di studi più ambiti del settore, con un numero di domande di iscrizione ampiamente superiore rispetto ai posti disponibili.

Le iscrizioni sono aperte, il termine per la presentazione delle domande di ammissione è il 10 ottobre 2026. Le candidate e i candidati verranno selezionati in base a tre criteri: voto di laurea, pertinenza del curriculum vitae e colloquio motivazionale. Per quest’edizione il master imette a disposizione due borse di studio che verranno attribuite ai candidati e alle candidate più meritevoli che parteciperanno alle selezioni. Le borse di studio saranno a copertura parziale della retta.

Il percorso prevede inoltre un periodo di stage, garantito per tutte le studentesse e per tutti gli studenti, finalizzato all’inserimento formativo nel mondo del lavoro, sia presso le aziende partner storiche del Master, sia attivando collaborazioni con nuove realtà, in base all’andamento del mercato musicale. Nel corso delle precedenti edizioni, le percentuali di placement si attestano tra il 66% e il 90% a sei mesi dal termine delle lezioni.