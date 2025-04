Volenterosi ma pronti? Nato, Ucraina e la sfida di una missione comune

Bruxelles diventa per due giorni l’epicentro della riflessione strategica sull’Europa della difesa e sul futuro del sostegno militare all’Ucraina. Al quartier generale della Nato si è svolta la prima riunione ministeriale della Coalizione dei Volenterosi, il nuovo formato a guida franco-britannica che riunisce oltre trenta Paesi pronti a rafforzare l’assistenza a Kiev in una fase cruciale della guerra. Oggi, invece, si metteranno intorno a un tavolo i paesi che partecipano al Gruppo di contatto per l'Ucraina, il cosiddetto "Ramstein group" dal nome della base militare tedesca in cui si sono svolte molte delle riunioni.

Sul tavolo, temi strategici e controversi: la creazione di una forza di rassicurazione sul terreno, il possibile impiego di truppe della coalizione in missioni di deterrenza o peacekeeping, il ruolo futuro degli Stati Uniti e l’equilibrio tra sovranità nazionale e azione collettiva.

Le dichiarazioni dell’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas e del ministro britannico John Healey delineano due dimensioni complementari: da un lato, la complessità politica e militare della presenza internazionale in Ucraina; dall’altro, la volontà di offrire a Kiev una cornice di sicurezza sostenibile e multilaterale.

In parallelo, la riunione del Gruppo di contatto di Ramstein prosegue il confronto operativo sull'invio di nuovi aiuti militari.