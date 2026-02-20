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Il 20% degli over 65 cade almeno una volta l'anno, una scarpa intelligente può evitarlo

La novità dal Regno Unito, il segreto è una suoletta interna hi-tech con centinaia di minuscoli sensori che forniscono dati in tempo reale

Anziano cammina in strada - Ipa
Anziano cammina in strada - Ipa
20 febbraio 2026 | 14.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Secondo gli ultimi dati della sorveglianza Passi d'Argento dell'Istituto superiore di sanità (Iss), circa 1 anziano su 5 (20-21%) over 65 cade almeno 1 volta all'anno, con una frequenza che aumenta con l'età e tocca il 50% tra gli ultra 80enni. Ora una scarpa 'intelligente' potrebbe aiutare gli anziani a evitare molte di queste cadute. Per ora questa calzatura è solo un prototipo, sviluppato dall'ingegnere Jiayang Li dell'università di Bristol nel Regno Unito, ma presto potrebbe essere prodotta in serie.

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Come nasce e come funziona questa invenzione

La storia dietro questa invenzione - racconta 'The Independent' - è legata al rapporto tra Jiayang Li e il suo anziano mentore, oggi 89enne, che non riusciva più a camminare bene. Così Jiayang Li ha promesso che l'avrebbe aiutato a superare questo problema. Il punto di partenza è una suoletta interna hi-tech con centinaia di minuscoli sensori che forniscono dati in tempo reale, con la qualità di laboratorio, sull'andatura di chi la indossa. Questo flusso di dati è visualizzabile su un tablet o su un telefono cellulare. "Ho pensato che la tecnologia dei semiconduttore, che stiamo studiando, potesse effettivamente essere d'aiuto", ha spiegato l'ingegnere.

"Mappare in dettaglio i movimenti delle gambe potrebbe rilevare il rischio di cadute, aiutando le persone anziane a camminare con maggiore sicurezza e al contempo a mantenere la propria indipendenza a casa", ha proseguito Jiayang Li. I dati raccolti dai sensori vengono utilizzati per generare immagini del piede della persona, evidenziando i punti di pressione e valutando se sta camminando in modo equilibrato o se rischia di cadere. Secondo l'ingegnere, "la prevenzione delle cadute è una sfida enorme per le popolazioni anziane, quindi la possibilità di anticipare ed evitare che ciò accada grazie alla nostra invenzione è davvero entusiasmante".

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anziani cadute anziani cadono scarpa anti caduta anziani
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