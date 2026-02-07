I cavi sono stati tranciati dalle fiamme in seguito all’incendio provocato dall’innesto artigianale. Il ministro dei Trasporti: "Succede nel primo giorno di Olimpiadi, qualcuno vuole male all'Italia". La Procura ha aperto un fascicolo, si valuta ipotesi terrorismo

Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna, oggi, sabato 7 febbraio, hanno causato rallentamenti alla circolazione ferroviaria con ritardi dei treni fino a 2 ore e cancellazioni sull'Alta Velocità. A causare il taglio dei cavi sarebbero state le fiamme causate da un ordigno artigianale rinvenuto dalle forze dell'ordine a Castel Maggiore.

Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri per accertamenti. Anche se al momento non ci sono rivendicazioni, appare sempre più concreta l’ipotesi di un sabotaggio, così come la pista degli anarchici, per un gesto compiuto in concomitanza con l’avvio dei Giochi di Milano Cortina.

La nota Fs

La situazione è tornata gradualmente alla normalità nel pomeriggio. Fs, in una nota, fornisce aggiornamenti sulla circolazione dei treni ''in progressiva ripresa'', dopo le azioni di sabotaggio. ''Sulla linea Ancona-Rimini, in prossimità di Pesaro, è stato segnalato un incendio doloso che ha interessato una cabina dedicata alla movimentazione di uno scambio'', spiega la società. ''A seguito dell’intervento dei vigili del fuoco e dei rilievi effettuati dalle autorità competenti, i tecnici di Rete ferroviaria italiana sono intervenuti immediatamente, riuscendo a ripristinare uno dei due binari e a consentire la ripresa parziale della circolazione. Sono tuttora in corso le attività tecniche per il completo ripristino dell’infrastruttura danneggiata''.

Un secondo episodio, prosegue Fs, si è verificato a Bologna, dove ''la sala operativa di Rfi ha rilevato un’anomalia sulla bretella ferroviaria di collegamento tra la linea Bologna-Venezia e la stazione av di Bologna. I tecnici di Rfi, giunti tempestivamente sul posto, hanno accertato il danneggiamento doloso di alcuni cavi essenziali per i sistemi di circolazione e hanno immediatamente informato la Polfer''.

Conclusi i rilievi alle ore 11.00 il personale tecnico di Rete ferroviaria italiana ha operato ''senza interruzioni per il ripristino dell’infrastruttura, consentendo la riattivazione della circolazione alle ore 12.30'', si legge nel comunicato. ''Durante l’interruzione, i treni hanno registrato ritardi e cancellazioni, poiché la fermata era possibile presso la stazione di Bologna in superficie. Le donne e gli uomini del gruppo Fs, impegnati nelle attività di manutenzione e nell’assistenza ai passeggeri, sono intervenuti con rapidità e professionalità per limitare i disagi, ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile e garantire il massimo supporto alle persone coinvolte''.

Salvini: "Un atto di delinquenza"

"Leggo notizie da Bologna dove c'è stato un attentato sulla linea ferroviaria che sta rallentando tutto. Un atto di delinquenza, se si conferma che l’interruzione su alta velocità è figlia di un attentato premeditato, nel primo giorno delle Olimpiadi, diciamo che qualcuno vuol male all’Italia", dice Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture.

"I gravi episodi di sabotaggio avvenuti questa mattina nei pressi della stazione di Bologna e a Pesaro che hanno causato pesanti disagi a migliaia di viaggiatori, sono preoccupanti e ricalcano gli atti di terrorismo verificatisi in Francia a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini segue con attenzione l’evolversi della situazione su cui stanno lavorando le Forze dell’Ordine", segnala in una nota il Mit.

"Queste azioni di inaudita gravità non sporcano in alcun modo l’immagine dell’Italia nel Mondo, che proprio i Giochi renderanno ancora più convincente e positiva. Le Olimpiadi Milano Cortina 2026, fortemente volute da Salvini, rappresentano un obiettivo raggiunto di straordinaria importanza" conclude la nota.

Procura valuta ipotesi terrorismo

La procura di Bologna ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per danneggiamento aggravato. I pm, coordinati dal procuratore capo Paolo Guido, stanno valutando l’ipotesi di procedere per terrorismo.