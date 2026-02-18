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Caltanissetta, arresti domiciliari per il deputato di Forza Italia Michele Mancuso

E' indagato per corruzione "per un atto contrario ai doveri d’ufficio". Arresti anche per Lorenzo Gaetano Tricoli

Il deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, Michele Mancuso - (Foto dal profilo Facebook)
Il deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, Michele Mancuso - (Foto dal profilo Facebook)
18 febbraio 2026 | 09.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, Michele Mancuso, indagato per corruzione "per un atto contrario ai doveri d’ufficio dalla Procura di Caltanissetta". I magistrati guidati da Salvatore De Luca ne hanno chiesto e ottenuto oggi l’arresto ai domiciliari nell’ambito dell’indagine che coinvolge altre cinque persone, sulla gestione di fondi regionali. Secondo l’accusa infatti, il deputato forzista avrebbe ricevuto 12mila euro, suddivisi in tre diverse tranche, per favorire l’associazione Gentemergente destinataria di 98mila euro di fondi regionali per la realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta.

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La Squadra mobile e lo Sco di Roma hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip di Caltanissetta nei confronti del deputato dell'Ars Mancuso e di Lorenzo Gaetano Tricoli, per i quali è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Misura interdittiva del divieto di esercizio di impresa per i rappresentanti legali e componenti dell'associazione ASD Genteemergente, Ernesto Trapanese, Manuela Trapanese e Carlo Rizioli. Per loro anche il divieto di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di 12 mesi.

"L'addebito provvisorio riguarda la ricezione da parte di Mancuso di una somma pari a 12.000 € consegnata in tre tranche per favorire l'associazione Genteemergente, destinataria di fondi pubblici pari a 98.000 €, che erano stanziati per la realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta", si legge in una nota a firma del Procuratore Salvatore De Luca. Per il deputato Mancuso la Procura aveva ipotizzato la corruzione per un atto contrario e doveri di uffici. "Nel provvedimento il GIP ha valutato con la massima attenzione le versioni fornite dagli indagati in sede di interrogatorio preventivo il 22 gennaio, ritenendole indonei a giustificare i gravi indizi di colpevolezza emersi nel corso delle indagini, ferma restando alla presunzione di innocenza sino ad eventuale sentenza irrevocabile di condanna", dice il Procuratore De Luca.

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corruzione arresti domiciliari indagine fondi regionali Michele Mancuso michele mancuso onorevole michele mancuso ars michele mancuso forza italia michele mancuso arresto
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