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Coppia morta in tenda, autopsia conferma: uccisi da esalazioni stufetta

I corpi di Maria Alejandra Nigrotti, 32 anni, ed Evandro Maravalli, 29 anni, erano stati trovati ieri senza vita in una tenda sul greto del fiume Tronto

Coppia morta in tenda, autopsia conferma: uccisi da esalazioni stufetta
26 febbraio 2026 | 09.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Evandro Maravalli, 29 anni, e Maria Alejandra Nigrotti, 32enne incinta all’ottavo mese, sono stati uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio della stufetta presente nella loro tenda sul greto del fiume Tronto, zona Borgo Solestà. I due sono stati trovati senza vita sabato 21 febbraio da una donna senza fissa dimora.

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Il cane della coppia che ha vegliato i corpi fino all'arrivo dei soccorritori è stato affidato alla Clinica veterinaria Marche Sud di Grottammare. Il funerale si svolgerà oggi alle 15 nella chiesa del cimitero di Ascoli.

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autopsia uccisi esalazioni stufetta monossido di carbonio Coppia morta in tenda Evandro Maravalli Maria Alejandra Nigrotti
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