Diaco dedica 'BellaMa' al ricordo delle vittime di Crans-Montana

Nella puntata di lunedì su Rai2 uno spazio speciale

Pierluigi Diaco - Ipa
Pierluigi Diaco - Ipa
30 gennaio 2026 | 14.46
Redazione Adnkronos
A un mese dalla tragedia di Crans-Montana, dove hanno perso la vita 40 ragazzi e sono rimaste ferite 116 persone, 'BellaMa', il programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco - in onda lunedì 2 febbraio, dalle 15.25 alle 17.00 su Rai 2 - dedica uno spazio speciale alle sei giovani vittime italiane: Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi, Giovanni Tamburi. Ospiti in studio una professoressa e cinque compagni di classe di Riccardo Minghetti, studente del Liceo Cannizzaro di Roma, che proprio lunedì avrebbe compiuto 17 anni.

Pierluigi Diaco si collega poi in diretta con il Golf e Tennis Club di Rapallo, dove l’inviato Andrea Amato raccoglie i ricordi di compagni e allenatori di Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf tra le vittime de Le Constellation. Viene presentato in anteprima il logo in sua memoria, che impreziosirà per tutta la stagione le divise sportive dei compagni. I ragazzi della generazione Z del cast di “BellaMa’”, inoltre, leggono una toccante lettera dei compagni di scuola di Giovanni Tamburi, del Liceo Righi di Bologna.

