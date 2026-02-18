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Come perdere 6 kg in 20 giorni, la dieta chetogenica per dimagrire in fretta

La proposta del biologo nutrizionista Edoardo Banchi a 'La volta buona'

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- 123RF
18 febbraio 2026 | 19.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Perdere sei chili in 20 giorni è possibile rinunciando a pane, pasta e pizza. A spiegarlo, nel corso della puntata del 18 febbraio de 'La volta buona', in onda su Rai 1, è il biologo nutrizionista Edoardo Banchi. Il dottore ha spiegato che il regime chetogenico non va adottato come stile di vita, ma come dieta da seguire per un periodo di tempo circoscritto per perdere peso, reintroducendo poi i carboidrati gradualmente. "È una dieta - ha chiarito - in deficit calorico perché per perdere peso dobbiamo assumere meno calorie di quelle di cui abbiamo bisogno".

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La dieta per perdere 6 chili in 20 giorni

Per perdere, come ha fatto lui, sei chili in 20 giorni il dottor Banchi consiglia di fare colazione con un tortino di uova, farina di frutta secca e creme 100% di frutta secca oppure con un piatto di uova strapazzate con avocado. A seguire un piatto di carne o pesce per pranzo e cena, accompagnato dalle verdure con meno carboidrati.

Dalla dieta vanno esclusi pomodori, zucca, peperoni, carote, legumi, patate e frutta. Mentre si possono utilizzare sia l'olio extravergine di oliva (due cucchiai a pasto) sia il burro (in base alle calorie totali).

Calabrese: "La dieta mediterranea lavora, la dieta chetogenica rapina"

Nel corso della puntata anche Giorgio Calabrese ha avuto modo di dire la sua in merito. Il dottore ha contestato proprio il fatto che una dieta di questo tipo si segue per un breve periodo e non abitua a mangiare correttamente, come nel caso della dieta mediterranea. "È come voler diventare ricco facendo una rapina anziché lavorando. La dieta mediterranea lavora, la dieta chetogenica rapina", ha detto.

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dieta chetogenica dieta per dimagrire dieta antinfiammatoria dieta mediterranea
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