Più esercizio e meno divano, pochi minuti al giorno per migliorare la salute: lo studio

La ricerca dalla Norvegia: bastano un esercizio moderato di 5 minuti e mezz'ora in meno di sedentarietà

Persone che camminano
01 febbraio 2026 | 22.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Pochi minuti di esercizio fisico e meno tempo sul divano, ogni giorno, migliorano la salute e allungano la vita di milioni di persone. Una nuova ricerca evidenzia i benefici legati ad un leggero incremento dell'attività fisica nel corso della giornata, con modifiche nella routine quotidiana senza rivoluzioni. Minimi aggiustamenti consentono di produrre effetti benefici per il cuore, la pressione, i livelli di glicemia e il colesterolo. Tutto il quadro, in sostanza, può essere modificato con uno sforzo non proprio titanico.

Gli autori della ricerca condotta dall'Istituto norvegese per le scienze sportive, senza l'obiettivo di fornire 'consigli personalizzati', si limitano ad evidenziare i potenziali effetti positivi dell'attività fisica, anche di portata estremamente ridotta. Il professor Aiden Doherthy, docente del Department of Population Health a Oxford e non coinvolto nello studio, ha definito "eccellente" l'analisi che, pubblicata su Lancet, rappresenta "un passo avanti". "Potrebbe sembrare un altro studio 'più attività fisica ti fa bene', ma gli autori hanno aggiunto elementi importanti", ha affermato secondo il Guardian.

Basta poco per cambiare molto

Camminare a passo svelto per appena 5 minuti al giorno, ad esempio, è associato ad una riduzione del 10% del rischio di morte secondo lo studio che ha coinvolto 135mila persone tra Regno Unito, Stati Uniti, Norvegia e Svezia. L'indagine ha evidenziato anche che ridurre di 30 minuti il 'tempo sedentario' nell'arco di una giornata è associato ad una riduzione del 7% dei decessi. I benefici più evidenti, grazie ad appena 5 minuti di movimento in più, vengono avvertiti dalla fascia meno attiva dei soggetti osservati: si tratta del 20% del totale, secondo i risultati dello studio.

"Questo paper evidenzia che fino al 10% di tutti i decessi prematuri potrebbero essere evitati se ognuno incrementasse lievemente, in maniera del tutto fattibile, l'attività fisica moderata di soli 5 minuti ogni giorno. Ridurre la sedentarietà di mezz'ora al giorno, poi, contribuirebbe a ridurre i decessi in maniera significativa".

