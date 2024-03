Immobiliare, Borriello (Checasavuoi.it): “Aiutiamo giovani a realizzare sogno prima casa”

“Checasavuoi.it nasce per risolvere un’esigenza primaria, quella dell’acquisto della prima casa. Il mercato immobiliare in Italia è molto frammentato e può essere difficile per un neofita districarsi. Per questo vogliamo aiutare i giovani a raggiungere il desiderio della prima casa”. Queste le parole di Emanuele Borriello, founder di Checasavuoi.it, intervenuto a margine dell’evento di presentazione del progetto da lui fondato. Ideata da VEA Group s.r.l., di cui Borriello è amministratore unico, Checasavuoi.it è la prima piattaforma in Italia rivolta ai giovani che desiderano acquistare, ristrutturare e arredare casa facendo affidamento sulle principali aziende nazionali e internazionali di settore e beneficiando di prezzi altamente vantaggiosi.