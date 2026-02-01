Il Pontefice: "Quanti hanno a cuore la pace tra i popoli e sono posti in autorità sappiano compiere in questa occasione gesti concreti di distensione e di dialogo". Abodi: "Parole preziose"

"Oggi in Italia ricorre la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Questa iniziativa è purtroppo tragicamente attuale. Ogni giorno infatti si registrano vittime civili di azioni armate che violano apertamente la morale e il diritto. I morti e i feriti di ieri e di oggi saranno veramente onorati quando si metterà fine a questa intollerabile ingiustizia". Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in piazza San Pietro.

Quindi l'appello del Pontefice: "Venerdì prossimo inizieranno i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina a cui faranno seguito i Giochi paralimpici. Rivolgo i miei auguri agli organizzatori e a tutti gli atleti. Queste grandi manifestazioni sportive costiuiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza in un mondo in pace. E’ questo il senso della tregua olimpica, antichissima usanza che accompagna lo svolgimento dei Giochi. Auspico che quanti hanno a cuore la pace tra i popoli e sono posti in autorità sappiano compiere in questa occasione gesti concreti di distensione e di dialogo".

Abodi: "Parole preziose"

"Ringrazio a nome del Governo e mio personale il Santo Padre Papa Leone XIV per le preziose parole, ricche di significati, che ha dedicato all'Angelus in piazza San Pietro agli atleti e a tutta la macchina organizzativa dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina che stanno per iniziare", il commento del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

"Profonda riconoscenza da parte del Governo nei confronti del Papa e piena condivisione per il richiamo alla Tregua olimpica, perché non sia un mero atto formale, ma un patto per la Pace che deve essere sostanziato anche grazie al contributo che lo sport è in grado di offrire, come strumento di dialogo, incontro e diplomazia, di fronte al quale ci auguriamo che prevalga la coscienza umana, il rispetto per la vita e si fermino le guerre”, conclude Abodi.