Ancora tanta pioggia sull'Italia, fino al weekend, con un doppio ciclone che colpirà sia il Nord che il Sud. Oggi venerdì 31 gennaio, già dalle prime ore, stiamo subendo un attacco ciclonico di origine atlantica: il vortice è sceso nelle ultime 24 ore dal Nord della Francia fino al Mar di Sardegna: si prevedono altri fenomeni al Nord e su Toscana e Sardegna. Domani sabato 1 febbraio salirà in cattedra invece un ciclone nordafricano che porterà maltempo da Nord a Sud.

In sintesi, apriamo gli ombrelli: per i prossimi giorni, di alta pressione o di anticicloni non ne vedremo neanche l’ombra in Italia: anzi, l’anticiclone delle Azzorre si allungherà verso l'Europa settentrionale con una pressione di 1030 hPa tra Germania e Danimarca sottolinea iLMeteo.it. Avremo un continente a testa in giù, bel tempo sul Nord Europa e brutto tempo sul Mediterraneo.

Nelle prossime ore sono infatti previste delle piogge in spostamento dalla Sardegna verso Toscana e Nord-ovest con quota neve intorno ai 1000-1200 metri sulle Alpi; nel pomeriggio i fenomeni risulteranno intensi tra Toscana e Liguria e, a macchia di leopardo, raggiungeranno gran parte del Nord. Nel weekend il copione sarà molto simile all’inizio, poi sarà stravolto dal regista meteo del momento, il ciclone nordafricano tra Algeria e Tunisia: al mattino del sabato le piogge bagneranno ancora Nord e Toscana mentre, dal pomeriggio, tutto cambierà con il maltempo che si sposterà gradualmente verso Sardegna, Sicilia e Sud peninsulare, laddove si fermerà fino a lunedì.

Oggi, venerdì 31 gennaio - Al Nord: piogge dal Nordovest verso il Nordest, neve a 1000m. Al Centro: piovaschi in Sardegna, rovesci anche intensi in Toscana. Al Sud: più stabile.

Domani, sabato 1 febbraio - Al Nord: instabile ovunque, ma migliorerà a partire da est. Al Centro: rovesci sparsi specie in Sardegna, ultimi sulle coste toscane. Al Sud: maltempo in arrivo dal pomeriggio.

Domenica 2 febbraio - Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: piogge su Abruzzo, Molise e Basso Lazio, sole altrove. Al Sud: maltempo.

Tendenza: ancora piogge e rovesci al Sud nella giornata di lunedì, da martedì alta pressione e bel tempo ovunque salvo nebbie e qualche pioggia in Sicilia.