Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video

A Milano il corteo contro le Olimpiadi

07 febbraio 2026 | 17.02
Redazione Adnkronos
A Milano fuochi d’artificio sono stati esplosi sui binari ferroviari dal cavalcavia all’angolo con via Brembo, il punto in cui il corteo contro le Olimpiadi passa più vicino al Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026. Tra fumogeni e botti i manifestanti hanno esposto due grandi striscioni dal cavalcavia con scritto “binary is for train. Go trans athletes”. Diverse migliaia le persone che prendono parte alla manifestazione organizzata dal Comitato insostenibili Olimpiadi. Tanti cartelli per la Palestina e contro l’Ice. In un manifesto è raffigurato il presidente Usa Donald Trump con in bocca un wc e la scritta “pedofilo stupratore la tua gestapo non la vogliamo”.

