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Serie A, oggi Milan-Atalanta - Diretta

I rossoneri ospitano i bergamaschi nella 36esima giornata di campionato

Rafa Leao - Afp
Rafa Leao - Afp
10 maggio 2026 | 20.22
Redazione Adnkronos
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Big match in Serie A. Oggi, domenica 10 maggio, il Milan ospita l'Atalanta - in diretta tv e streaming - a San Siro nella 36esima giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta dell'ultimo turno contro il Sassuolo, che si è imposto 2-0 al Mapei Stadium, e si ritrova invischiata nella lotta Champions, con la Roma quinta a soli tre punti. Quella di Palladino invece ha pareggiato 0-0 con il Genoa.

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Nel prossimo turno di Serie A, il Milan sfiderà il Genoa in trasferta mentre l'Atalanta ospiterà il Bologna.

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