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Terremoto in Venezuela, ritrovato vivo un bambino di 11 anni

Ad annunciarlo Delcy Rodriguez: "Ogni vita è motivo di speranza". L'ultimo bilancio è di 1.430 morti, 3.238 i feriti, 50mila dispersi

Terremoto in Venezuela - (Afp)
Terremoto in Venezuela - (Afp)
28 giugno 2026 | 08.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Pochi minuti fa è stato tratto in salvo, vivo, un bambino di 11 anni a Caraballeda", nel nord del Venezuela. Ad annunciarlo oggi domenica 28 giugno - con un post su X - la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, dopo il devastante terremoto che ha colpito il Paese mercoledì 24 giugno. "In queste ore, ogni vita è motivo di speranza per il Venezuela", ha aggiunto.

A oltre 70 ore dalle scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 l'ultimo bilancio è di 1.430 morti, 3.238 i feriti, 50mila dispersi e 3.142 le famiglie rimaste senza casa.

Da mercoledì sono state almeno 430 le scosse di assestamento. Altre due scosse forti, di magnitudo 4.9 e 4.8, sono state registrate ssbato al largo delle coste del Venezuela, secondo quanto riferisce l'United States Geological Survey. La scossa, riporta il sito del New York Times, è stata avvertita a Caracas dove case e palazzi hanno tremato.

Le operazioni di soccorso procedono tra enormi difficoltà, nel Paese devastato arrivano aiuti da numerosi Paesi, Italia compresa. In molte aree, le operazioni procedono a rilento e la popolazione lamenta la carenza di interventi e coordinamento. A La Guaira, la zona più colpita dal sisma, i cittadini cercano di rimuovere le macerie con ogni mezzo. Situazione critica in molti ospedali, in particolare tra Caracas e La Guaira: diverse strutture sono alle prese con carenze di acqua, antibiotici, soluzioni per flebo, anestetici.

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