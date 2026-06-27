Tregua tra Iran e Stati Uniti in bilico. Donald Trump ha confermato che le forze Usa hanno attaccato "depositi di missili e droni" e altri siti in Iran e ha minacciato di "concludere" con la forza "militare il lavoro iniziato". "Velivoli Usa hanno attaccato siti iraniani usati come depositi di missili e droni, radar costieri, per aver violato ancora una volta l'accordo di cessate il fuoco!", ha scritto il presidente Usa su Truth nelle ultime ore accusando Teheran di aver violato il cessate il fuoco. E ha alzato i toni con un monito in cui ha affermato che "potrebbe arrivare un momento in cui potremmo non essere più in grado di essere razionali e trovarci costretti a concludere" con la forza "militare il lavoro che abbiamo iniziato con tanto successo. Se accadesse, la Repubblica islamica dell'Iran smetterebbe di esistere".