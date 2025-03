Il 30enne era arrivato in condizioni disperate in ospedale. Il pm della Procura di Cosenza ha disposto l'autopsia. Meloni: "Profondo cordoglio"

Francesco Occhiuto, figlio del senatore ed ex sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto, è morto nella notte. Il giovane, 30 anni, dottorando in Psicologia, era arrivato all'ospedale 'Annunziata' in condizioni disperate dopo essere caduto dall'ultimo piano dell'abitazione in cui viveva con la famiglia, in viale Mancini, nel centro di Cosenza.

In un primo momento i sanitari avevano ipotizzato un trasferimento d'urgenza a Catanzaro in elisoccorso ma, dopo aver valutato il quadro clinico e le sue condizioni particolarmente gravi a causa delle ferite riportate, hanno deciso di provare a rianimarlo nella struttura ospedaliera di Cosenza tramite ventilazione meccanica assistita. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare.

La salma si trova nell'obitorio di Cosenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il pm della Procura di Cosenza, Mariangela Farro, ha disposto l'autopsia sulla salma. L'esame autoptico si svolgerà domani alle 11 in obitorio. Il pm intende valutare ogni aspetto per accertare l'esatta dinamica della tragedia. L'intera comunità cosentina è sgomenta e nelle ultime ore si erano diffuse sui social le preghiere e i messaggi di vicinanza alla famiglia del senatore.

Subito dopo l'autopsia, su disposizione del pm della Procura di Cosenza Mariangela Farro, la salma sarà restituita ai familiari per le esequie che saranno celebrate alle 17.30, nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa di viale Cosmai, a Cosenza. Il lutto cittadino è stato proclamato per domani, 23 febbraio, dal sindaco, Franz Caruso, per "manifestare in modo tangibile il profondo cordoglio dell'intera comunità cosentina e la vicinanza di tutta l'amministrazione comunale alla famiglia Occhiuto per la scomparsa, improvvisa e drammatica, del loro amato congiunto".

Tanti i messaggi di cordoglio

''Profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. In questo momento di grande dolore desidero inviare la mia più sentita vicinanza a tutta la loro famiglia e ai loro cari''. Così su X la premier Giorgia Meloni.

''Ho appreso della tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto. Una notizia tremenda che lascia tutti noi sgomenti e profondamente addolorati. Al senatore Mario Occhiuto, ai suoi familiari, al gruppo di Forza Italia giungano le sincere condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica'', il cordoglio su Facebook del presidente del Senato Ignazio La Russa.

''Con tutta Forza Italia fraternamente vicino a Mario Occhiuto per la tragica scomparsa del figlio. In questo difficilissimo momento ci raccogliamo in preghiera affinché il suo immenso dolore sia più lieve. Un pensiero affettuoso rivolgo anche all'amico Roberto ed a tutta la famiglia Occhiuto'', ha scritto su X il leader di Forza Italia Antonio Tajani.

"Sono vicino all’amico Mario Occhiuto con tutti i senatori di Forza Italia in questo momento di immenso dolore per la scomparsa del figlio. Gli siamo vicini nella preghiera e con la fraterna amicizia, che gli testimoniamo per essergli accanto in un momento drammatico per lui e per la sua famiglia. Che abbracciamo tutta, con un pensiero a Roberto", ha scritto sul suo profilo X il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“Rivolgo a Mario Occhiuto le più sentite condoglianze per la tragica scomparsa del figlio Francesco. Siamo attoniti e senza parole. Le senatrici e i senatori del Pd si stringono a lui e alla sua famiglia in questo triste momento”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"Vicinanza e condoglianze a nome mio e di tutta la comunità di Azione al senatore Mario Occhiuto per la terribile perdita del figlio Francesco", le parole di Carlo Calenda, segretario di Azione.