Frenata del Bologna nella corsa a un posto in Champions League. I rossoblu non vanno oltre un pareggio per 0-0 in trasferta contro l'Udinese che torna a muovere la classifica dopo 5 ko consecutivi. Partita equilibrata e combattuta con una traversa a testa: Davis per i padroni di casa e Orsolini per gli ospiti. I felsinei che salgono a quota 61 in classifica subiscono il sorpasso della Juventus al 4° posto con un punto in più. I friulani sono invece al 12° posto con 41 punti.

Prima occasione della partita di marca friulana con Davis che riceve al limite dell'area e calcia con potenza di sinistro, con la traversa a salvare Skorupski. Al 9' la difesa di casa si fa trovare impreparata sul lancio per Dallinga, che serve Odgaard al tiro: puntuale la chiusura di Karlstrom. Al quarto d'ora ci prova Ekkelenkamp con un destro dalla distanza che termina alto. Al 22' Payero ruba palla a Freule e arriva fino al limite dell'area, dove non apre per Kamara ma cerca la porta con Skorupski che si salva.

Al 28' il primo spunto di Orsolini, che riceve palla da Beukema e salta secco Kamara, il cross sul primo palo diventa preda di Okoye. Al 34' decisiva uscita di Okoye su Dallinga, innescato da Miranda. Sullo sviluppo dell'azione Freuler non trova la porta di testa. Al 37' Ekkelenkamp è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare: al suo posto Rui Modesto. Al 41' uscita da applausi di Solet, palla al piede e dribbling prima del lancio in profondità verso Davis anticipato di testa da Skorupski fuori area. Al 45' Davis salta secco Freuler, poi prova il sinistro a giro che non trova la porta a causa di una deviazione.

Il Bologna si presenta dopo l'intervallo con Pobega al posto di Aebischer. Al 5' giallo per Beukema per un'entrata su Payero. Al 7' lo stesso Payero sfiora il gol su punizione che termina fuori di poco. Al 17' Italiano (squalificato e in tribuna) si gioca le carte Cambiaghi e Fabbian, escono Dominguez e Odgaard. Al 20' giallo per Payero per un fallo su Freuler: era diffidato e salterà la trasferta di Cagliari.

Al 22' gran punizione di Orsolini che si stampa sulla traversa. Al 25' ammonizione anche per Karlstrom, altro diffidato che non ci sarà in Sardegna. Poco dopo scintille tra Ehizibue e Cambiaghi, Maresca opta per il dialogo senza provvedimenti disciplinari. Alla mezz'ora quattro corner consecutivi del Bologna: i primi tre affidati a Orsolini, l'ultimo è di Miranda che trova il colpo di testa di Beukema che termina alto. Al 35' protesta l'Udinese per un tocco con la mano di Miranda su Kristensen in area: il Var non interviene.

Al 37' doppio cambio per i bianconeri con Bravo e Giannetti al posto di Davis e Kabasele, cambiano anche i rossoblu, che terminano le sostituzioni, con Castro e Moro per Dallinga e Freuler. Al 40' ammonito Lucumì per un fallo su Payero, subito dopo Runjaic inserisce Lovric e Zarraga per Atta e lo stesso Payero e esaurisce i cambi. L'ultima occasione del match è per il Bologna al 44': cross di Miranda dalla sinistra, spizzata di Castro sul secondo palo dove Orsolini si getta in tuffo, colpo di testa alto da pochi passi. Nel recupero giallo anche per Ehizibue che non ci sarà a Cagliari come Payero e Karlstrom.