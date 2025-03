Proseguono gli attacchi hacker Ddos del gruppo 'NoName057' rivolta a obiettivi, ad esempio, nei settori della pubblica amministrazione locale, della magistratura e delle poste.

Il Quirinale ha smentito che tra i target ci fosse anche il loro sito. "Il sito Internet del Quirinale non è stato oggetto di alcun attacco informatico", si legge in una nota dell'ufficio stampa del Quirinale.

Tra i target del gruppo attivista russofono, a quanto si apprende, ci sono il sito del Csm e il portale romano del partito Fratelli d'Italia.

Come sempre l'Agenzia per la cybersicurezza è entrata in azione per allertare i target e fornire supporto.