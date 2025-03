Sono in corso le indagini da parte degli agenti che sono già sulle tracce dell'auto

Un uomo italiano di 61 anni è stato investito e ucciso oggi 3 febbraio poco prima delle 20 in viale Palmiro Togliatti, a Roma, all'altezza del civico 1200. La persona alla guida dell'auto pirata non si è fermata a prestare soccorso ed è fuggita. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del V Gruppo Casilino che hanno svolto i rilievi. Sono in corso le indagini da parte degli agenti che sono già sulle tracce dell'auto.