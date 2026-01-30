circle x black
Sequestrato per "lottizzazione abusiva" il Quattro Passi, 3 stelle Michelin scelto da Bezos per il matrimonio

Sigilli al ristorante della famiglia Mellino a Nerano: avrebbero costruito negli anni senza permessi in un area con stringenti vincoli

Il ristorante Quattro Passi - dal profilo Facebook del ristorante
30 gennaio 2026 | 16.08
Redazione Adnkronos
Sigilli al 'Quattro passi' della famiglia Mellino per lottizzazione abusiva. Il ristorante tre stelle Michelin di Nerano, amato da Jeff Bezos e scelto per il banchetto del suo matrimonio, è stato posto sotto sequestro preventivo nella mattina di oggi, venerdì 30 gennaio, dai carabinieri della Compagnia di Sorrento (Napoli), in esecuzione di un decreto emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura.

L'attività di indagine, condotta dall'Aliquota Operativa del Nor della Compagnia carabinieri di Sorrento e coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, ha avuto origine nel luglio 2025 e ha permesso di accertare "gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio. Le investigazioni - si legge in una nota a firma del procuratore Nunzio Fragliasso - che si sono avvalse di una consulenza tecnica disposta dalla Procura, hanno consentito di accertare come gli indagati, a partire dal 1982, sino ad ottobre 2025, avessero realizzato, in un'area soggetta a stringenti vincoli paesaggistici e ambientali, un complesso immobiliare di imponenti dimensioni destinato ad attività di ristorazione e ai servizi accessori, in assenza di titoli edilizi legittimi".

Dalle indagini "è emerso come tale attività edilizia abusiva si sia protratta nel tempo anche grazie alla condotta, quantomeno negligente, del Comune di Massa Lubrense, il quale, nel corso degli anni, aveva rilasciato provvedimenti di condono illegittimi, in quanto viziati da macroscopiche irregolarità, essendo stati rilasciati, non solo a distanza di decenni dalle relative istanze, ma soprattutto in assenza dei presupposti di diritto e di fatto, atteso che gli immobili oggetto di istruttoria, nell'arco temporale tra l'istanza di condono e il rilascio del relativo provvedimento, erano stati abusivamente modificati, come emerso anche dai controlli della Polizia Municipale".

