circle x black
Cerca nel sito
 

Valanghe, Gini (Meteomont): "Periodo critico, serve prudenza"

Valanghe, Gini (Meteomont):
06 febbraio 2026 | 17.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prudenza, consapevolezza, conoscenza. Sono le parole chiave per poter intraprendere un'escursione o una sciata, anche fuori pista, in sicurezza. All'indomani della morte di due scialpinisti finlandesi, travolti da una valanga sullo Stelvio, il Tenente Colonnello Emanuela Gini, capo del Centro Nazionale Meteomont dei Carabinieri, sottolinea all'Adnkronos che questo è "un periodo di criticità. Quando si esce per un'escursione in montagna non si può essere superficiali, è necessario comprendere che anche in una giornata meravigliosa di sole, la montagna e la neve non sono come una spiaggia tropicale dove potersi muovere senza pensieri, godendosi la giornata. E' necessario invece comprendere che si parla di un ambiente che ha delle criticità nascoste, anche agli addetti ai lavori, criticità che bisogna conoscere e interpretare di volta in volta, a seconda delle condizioni che ci troviamo davanti".

"Se si decide di fare un'escursione in ambiente innevato bisogna essere consapevoli che si sta andando in un contesto particolare, bisogna osservare bene dove si va, bisogna tenere conto delle proprie capacità, portare con sé le attrezzature adatte e saperle usare. E soprattutto - evidenzia Gini - prima di intraprendere qualsiasi uscita è bene informarsi sul meteo, controllare i bollettini di previsione del pericolo valanghe, magari parlare anche con le gente del posto per avere indicazioni esatte. E ancora, se si esce dalle zone battute e controllate, è obbligatorio portare con sé il kit di autosoccorso composto da apparecchio di ricerca elettronico Artva, pala e sonda. Sarebbe bene non andare soli, ma essere accompagnati magari da una guida esperta o comunque in gruppo in modo da non trovarsi soli ad affrontare un'emergenza".

"E' bene essere informati il più possibile, non si può essere superficiali perché si mette a rischio la propria vita e quella degli altri, quelli che si trovano a valle e possono essere travolti: le valanghe posso avere fronti molto ampi. Le dinamiche del manto nevoso possono essere veramente pericolose - continua Gini - per esempio le ore centrali della giornata sono le più critiche per la stabilità del manto nevoso, meglio non correre rischi e pianificare bene l’escursione in modo di tornare al rifugio o a casa quando il pericolo aumenta. Per informarsi correttamente gli strumenti non mancano, come il nostro sito Meteomont che offre una serie di informazioni e strumenti per poter conoscere bene l'area dove si vuole andare".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteomont montagna valanghe Carabinieri
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza