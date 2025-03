Ricerca, Schifone: "Su materie Stem preoccupa divario tra domanda e offerta"

"Siamo nel bel mezzo di una sfida transizionale enorme che è già iniziata e rispetto alla quale ci dobbiamo interrogare con diversi approcci. Le materie STEM sono dei profili che sono attualmente molto richiesti dalle aziende: c'è un grande mismatch tra domanda e offerta perché purtroppo non si riesce a soddisfare il fabbisogno. Questo significa che i nostri giovani non scelgono questi percorsi. La politica si deve interrogare rispetto a questo e aiutare nell'orientamento ma soprattutto nella comunicazione, perché l'opinione pubblica, i ragazzi e le famiglie stesse non sono abbastanza informati sul carico di opportunità lavorativa, sulle opportunità reddituali che questi percorsi possono portare e sulla bellezza e soddisfazione che può portare lo studio della scienza".Lo ha affermato Marta Schifone, deputata alla Camera per Fratelli d'Italia, membro della commissione Affari sociali, durante l'inaugurazione della mostra fotografica di Fondazione Bracco 'Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperte' nel prestigioso Corridoio dei Busti.

"I settori innovativi verso i quali ci stiamo affacciando oggi, dall'intelligenza artificiale fino alle nanobiotecnologie, la robotica, l'automazione, sono tutti settori nuovissimi che - ha continuato - richiedono molti profili e quindi noi su questo dobbiamo insistere perché la richiesta c'è ma bisogna orientare i ragazzi verso queste scelte, verso questi percorsi".

"Questa mostra ha un forte valore simbolico, la scelta di aprire le porte di Montecitorio rappresenta la più alta espressione di vicinanza delle istituzioni a questo tema. Spero - ha concluso la parlamentare che sarà una scintilla d'ispirazione per tanti nuovi talenti".