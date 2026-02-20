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Comuni: Dota (Anci), 'Stati generali evento molto importante'

20 febbraio 2026 | 08.25
Redazione Adnkronos
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"Stati generali dei piccoli comuni è un evento molto importante e la grandissima affluenza oggi dimostra che ancora una volta Anci nazionale ha colto nel segno. Attraverso questo progetto abbiamo rafforzato, sulle tematiche che saranno oggetto di laboratori specifici, la capacità amministrativa dei piccoli comuni". A dirlo Stefania Dota, vice segretario generale di Anci nazionale, alla prima giornata di lavori degli Stati Generali dei Piccoli Comuni, in svolgimento dal 19 al 20 febbraio presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma. Due giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica.

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