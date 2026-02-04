circle x black
Editoria, Michele Pinto nuovo presidente di Anso

Il mandato avrà durata triennale

04 febbraio 2026 | 16.00
Redazione Adnkronos
L’Assemblea nazionale di Anso – Associazione Nazionale Stampa Online, riunita a Milano sabato 31 gennaio scorso, ha eletto Michele Pinto nuovo presidente dell’associazione. Il mandato avrà durata triennale. Pinto succede a Marco Giovannelli, che ha guidato Anso negli ultimi nove anni, per tre mandati consecutivi. Un lungo periodo nel quale l’associazione è cresciuta, si è strutturata e ha raggiunto risultati importanti per il settore dell’editoria digitale locale, tra cui la sottoscrizione del contratto di lavoro giornalistico Anso–Fisc. “Anso arriva a questo passaggio forte del lavoro svolto in questi anni – ha dichiarato Michele Pinto –. La presidenza di Marco Giovannelli e il lavoro del direttivo uscente hanno costruito basi solide. Il mio impegno sarà quello di proseguire su questo percorso, affrontando una nuova fase di crescita e di sfide per l’editoria locale online”.

Fondata nel 2003, Anso riunisce editori di quotidiani digitali locali che, fin dalla nascita dell’associazione, hanno rappresentato una forma nuova di informazione: radicata nei territori, indipendente e capace di innovare linguaggi e modelli organizzativi. In un contesto profondamente cambiato, segnato dall’evoluzione dei consumi informativi e dall’impatto dei social media, gli editori Anso hanno continuato ad adattarsi e a innovare, mantenendo centrale il valore dell’informazione locale di qualità. “L’editoria vive una fase complessa, ma l’informazione resta essenziale – ha aggiunto Pinto –. Anso deve continuare a fornire agli editori strumenti concreti per crescere e rafforzarsi. Editori più solidi significano anche condizioni di lavoro più stabili e serene per chi fa informazione ogni giorno”.

Il nuovo Consiglio Direttivo di Anso è composto da: Giacomo Di Girolamo (Tp24 – Marsala), vicepresidente; Nathalie Grange (Aostasera); Andrea Garantola (Open); Daniele Reali (Il Giunco – Grosseto); Andrea Chiovelli (IVG – Savona); Manuel Sgarella (VareseNews).

