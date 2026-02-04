circle x black
Cerca nel sito
 

Grado, Git continua a crescere e presenta il suo piano industriale guardando al 2041

04 febbraio 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Presentate le linee guida del nuovo Piano industriale di Grado Impianti Turistici, quattro i driver di sviluppo: la rinnovata concessione demaniale al 2041 come leva per la programmazione e i grandi investimenti; la piena integrazione tra offerta e servizi: arenile, entroterra e il polo dei servizi costituito da Terme Marine, Piscina termale, Parco acquatico e ristorazione. Altro elemento decisivo per la crescita, l'efficientamento energetico con il ricorso alle rinnovabili per una "Spiaggia green" competitiva e l'impegno per l'uso della geotermia. Infine, gli investimenti di Git sulle persone. Chiuso il 2025 con un fatturato di 10,5 milioni di euro, entro il 2028 si punta ad una chiusura pari a 13 milioni con un ritmo di crescita del 16% annuo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza