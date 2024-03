Immobiliare, Caruso (Anaci): "Checasavuoi.it offre aiuto a chi deve ristrutturare"

“L’amministratore di condominio è in prima linea nel rapporto con i condomini. All’interno di un condominio sono numerosi i condomini che periodicamente cambiano, tra chi compra e chi vende. Per chi acquista e deve ristrutturare un appartamento in un momento particolare come questo, dove c’è una forte carenza di manodopera specializzata, individuare una piattaforma che possa, con un unico supporto, dare l’assistenza necessaria è di grande aiuto. Lo stesso vale per chi deve vendere e non sa come organizzarsi”. Sono le parole di Leonardo Caruso, presidente di Anaci Milano, a margine dell’evento di presentazione del progetto Checasavuoi.it, ideato da VEA Group s.r.l. Checasavuoi.it è la prima piattaforma in Italia rivolta ai giovani che desiderano acquistare, ristrutturare e arredare casa facendo affidamento sulle principali aziende nazionali e internazionali di settore e beneficiando di prezzi altamente vantaggiosi.

Emanuele Borriello, ventottenne residente a Milano con 10 anni di esperienza nel mercato condominiale-immobiliare, e i due soci, Alice Irene Fabbrica e Vladimir Senyuk, hanno ideato la piattaforma Checasavuoi.it con il desiderio di offrire uno strumento pratico, funzionale e smart ai giovani che intendono acquistare la loro prima casa. Nel progetto, sono stati coinvolti i principali gruppi immobiliari nazionali, Istituiti di credito, aziende di traslochi, imprese di ristrutturazione, professionisti, aziende d’arredamento, fornitori di luce – gas – internet e telefonia per riservare scontistiche fino al 50% sui prodotti e servizi al consumatore, garantendo sempre alti standard di qualità. “Un altro aspetto importante di questa piattaforma è l’opportunità di avere maggiore consapevolezza del proprio ruolo - aggiunge Caruso - e di cosa vuol dire diventare proprietario di una casa. Attraverso la formazione e l’informazione l’amministrazione di condominio avrà dei futuri condomini più preparati e consapevoli di quello che sarà il nuovo ruolo all’interno del contesto condominiale”.