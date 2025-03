Imprese, Ufi Filters apre nuovo stabilimento in Corea del Sud

L’italiana Ufi Filters, azienda attiva nelle soluzioni di filtrazione e thermal management nonché nelle tecnologie per l’idrogeno verde, compie un ulteriore passo nella propria strategia di crescita internazionale con l'apertura del nuovo stabilimento produttivo a Gimpo, in Corea del Sud, il secondo nel Paese asiatico nel quale è attiva dal 2005 e il 22esimo nel mondo.

L’inaugurazione del sito produttivo rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di espansione dell'azienda fondata nel 1971 e guidata dal presidente Giorgio Girondi, che mira a consolidare le relazioni con un mercato strategico come quello coreano e a rafforzare l'impegno del gruppo nella fornitura di soluzioni avanzate, personalizzate e in linea con le esigenze locali. Ufi Filters conta oggi oltre 4.400 dipendenti, più di 250 tecnici specializzati nei propri 3 Centri di Innovazione e Ricerca e oltre 320 brevetti internazionali.

Il nuovo sito è dedicato alla filtrazione oleodinamica con una specializzazione nella progettazione, produzione e commercializzazione di una gamma di filtri completi, elementi filtranti, sfiati aria e accessori. Questa linea, sviluppata da Ufi Filters Hydraulics, la divisione del gruppo dedicata alla filtrazione oleodinamica, è progettata per garantire la massima protezione dei sistemi oleodinamici di escavatori e macchine da costruzione. Inoltre, include soluzioni sviluppate per rispondere alle esigenze specifiche dei costruttori di primo equipaggiamento coreani.

L'azienda, con una forte presenza geografica in 21 Paesi del mondo, tra cui l’Europa e con un network produttivo capillare in Asia e nelle Americhe, continua l’espansione globale puntando su tre pilastri chiave: innovazione tecnologica, localizzazione della produzione e dedizione al cliente.

L'apertura del nuovo stabilimento in Corea del Sud si inserisce in tale visione che mira a garantire ai clienti soluzioni tailor-made e un supporto diretto, grazie a una produzione vicina ai principali player del settore, tra cui il gruppo Hce (Hyundai Construction Equipment), partner di lunga data del Gruppo Ufi Filters. La nuova struttura di Gimpo in Corea del Sud, infatti, non solo permetterà di ottimizzare la supply chain e migliorare la logistica, ma rappresenta anche una scelta strategica per garantire ai clienti coreani un servizio ancor più rapido ed efficiente.

“Aprire un nuovo stabilimento non significa solo crescere, ma credere. Credere in un mercato, nelle persone, nel futuro. La nostra presenza in Corea del Sud è la prova che non esistono confini per chi punta all'eccellenza - ha commentato Giorgio Girondi, presidente di Ufi Filters. - Negli anni, con Ufi Filters abbiamo costruito 22 stabilimenti nel mondo, spinti da una crescita interna organica e investendo nella nostra visione e nelle nostre competenze. Ogni nuovo stabilimento rappresenta una promessa di innovazione, vicinanza ai clienti e creazione di valore duraturo e reciproco, ed è il risultato di un impegno costante fondato su relazioni di fiducia e su una strategia di sviluppo sostenibile nel lungo termine”.