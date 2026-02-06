Milano-Cortina, Fimiani (Eni): "Con la Fiamma ci siamo sentiti parte di qualcosa di grande"

E’ transitata anche a San Donato Milanese, sotto la sede storica di Eni, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

Tra i protagonisti di questo momento simbolico anche Grazia Fimiani, Director Risk Management Integrato di Eni, che ha preso parte al percorso come tedofora portando la Fiamma e accendendo il braciere finale. “È stata un’emozione più forte di quanto potessi immaginare” ha dichiarato Fimiani. “Ci siamo sentiti parte di qualcosa di grande: senso di appartenenza, spirito di squadra e condivisione.

La tappa di San Donato Milanese ha rappresentato la conclusione di un viaggio che, a partire dal 6 dicembre, ha attraversato tutte le regioni italiane coinvolgendo 10.001 tedofori, tra cui oltre 400 persone di Eni e delle sue società, chiamate a rappresentare i valori dello sport nei territori in cui vivono e lavorano.

Eni sostiene i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 come Premium Partner e anche come Presenting Partner del Viaggio della Fiamma. Protagoniste del Viaggio anche le torce ‘Essential’, realizzate da Eni e Versalis (società chimica di Eni e Official Supporter dei Giochi), così chiamate per via del design minimale che le contraddistingue. Sono le prime torce nella storia delle Olimpiadi ad aver ottenuto la certificazione di ReMade® con classe di appartenenza A, per il contenuto di materiale riciclato con cui sono state prodotte, e sono alimentate con bio-GPL, prodotto nella bioraffineria Enilive di Gela al 100% da materie prime rinnovabili, prevalentemente scarti e residui come oli esausti da cucina, grassi animali e residui dell’industria agroalimentare.