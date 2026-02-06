Pipeline and Gas Expo 2026: Potestà (Mediapoint and Exhibitions), 'kermesse in crescita, pronti per il Gic ad aprile'

"Il principale motivo di orgoglio per questa edizione di Pipeline and Gas Expo è quello di essere cresciuti dimensionalmente, con più metri quadri occupati e un numero maggiore di espositori. Siamo soddisfatti anche dell'eccellente qualità dei visitatori, della presenza istituzionale e della qualità dei convegni. Il prossimo appuntamento sarà il Gic, le giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, fiera di riferimento a livello europeo che si svolgerà a Piacenza Expo dal 16 al 18 aprile. A questa faranno seguito diverse altre manifestazioni, tra cui anche una novità". Sono le parole di Fabio Potestà, direttore Mediapoint and Exhibitions, in occasione della conclusione dell'edizione 2026 di Pipeline and Gas Expo alla fiera di Piacenza.