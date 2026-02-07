Pipeline & Gas Expo 2026: Sacchetti (Gentili Technology) '4×4 innovativo e autonomo per la manutenzione off-road'

"Il nostro cliente, con cui lavoriamo da circa tre anni, ha scelto un mezzo innovativo per operare fuori strada e gestire la manutenzione di tutto il proprio parco veicoli. Si tratta di un 4×4 capace di arrivare nei cantieri più complessi, completamente indipendente grazie ad una centralina oleodinamica che gestisce aria, olio e corrente. Il mezzo ha un'estensione di portata fino a 35 q, con cellula e allestimento al 100% in alluminio, riciclabile e sostenibile. All'interno troviamo tutte le attrezzature necessarie per lavorare in autonomia totale. È un esempio di innovazione, efficienza e attenzione all'ambiente." Sono le dichiarazioni di Franco Sacchetti, Responsabile commerciale Gentili Technology, alla quarta edizione di Pipeline & Gas Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio.