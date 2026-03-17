Biennale Arte, inviati al MiC documenti su padiglione russo: "Nessuna violazione delle sanzioni"

La Biennale di Venezia ha inviato oggi al Ministero della Cultura "l’intera documentazione richiesta" relativa al padiglione russo previsto alla prossima edizione dell'Esposizione internazionale d'arte che aprirà il 9 maggio. L'Istituzione, presieduta da Pietrangelo Buttafuoco, con un comunicato, precisa che "nessuna norma è stata violata e che le sanzioni verso la Federazione Russa sono state rispettate integralmente come da nostro dovere".