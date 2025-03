Rugby, dalla frutta in guscio energia per fare 'meta' per la Nazionale italiana

"Frutta in guscio. Dentro c'è l'Italia". Con questo slogan prosegue, anche nel 2025, in occasione del Torneo Sei Nazioni, la partnership fra la Federazione Italiana Rugby e il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con la collaborazione di Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, che vede la Nazionale italiana di rugby testimonial, attraverso uno spot tv e una serie di iniziative di comunicazione, della filiera della frutta in guscio italiana, ovvero noci, nocciole, pistacchi, mandorle, carrube e castagne.

La campagna di comunicazione 2025 prende il via con un nuovo spot che vede la frutta in guscio protagonista in campo, affiancando l'Italrugby nelle fasi di gioco come alleato decisivo per conquistare la meta. La campagna è stata presentata oggi a Roma presso la sala stampa dello Stadio Olimpico nel corso di una conferenza stampa pre-partita del match Italia-Galles valido per il Sei Nazioni, alla presenza del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, del presidente della Fir-Federazione Italiana Rugby Andrea Duodo, del presidente dell’Ismea Livio Proietti, del direttore generale Ismea Sergio Marchi, affiancati dal capitano della Squadra Nazionale Michele Lamaro e da uno dei protagonisti dello spot, l’azzurro Manuel Giuliani.

Proprio al Villaggio del Sei Nazioni, in occasione delle tre partite giocate in casa dalla Nazionale l’8 febbraio, il 23 febbraio e il 15 marzo, saranno anche distribuite diecimila confezioni di frutta in guscio dei produttori italiani nello stand Masaf-Ismea; saranno inoltre proiettati gli spot sui maxi-schermi dell'area hospitality e all'interno dello stadio e il banner della Campagna sui led a bordocampo. La collaborazione con la Fir proseguirà anche oltre la durata del Sei nazioni, mediante la pianificazione a livello nazionale dello spot e la partecipazione della campagna alla Festa del rugby con il coinvolgimento dei piccoli rugbisti.