Sonepar rafforza presenza in Toscana con acquisizione di Elettroforniture 2000

Sonepar, azienda leader nella distribuzione B2B di materiale elettrico, soluzioni e servizi correlati annuncia l'acquisizione di Elettroforniture 2000, affermata realtà toscana attiva nella vendita all'ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico con due sedi operative a Scandicci e Pontassieve. Lo annuncia una nota. L’acquisizione rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita regionale di Sonepar in Italia e consolida la presenza locale della società in una delle regioni economicamente più dinamiche del Paese. Con quest’operazione, infatti, Sonepar amplia la propria rete in Toscana da 15 a 17 filiali, garantendo maggiore prossimità e copertura dei servizi ai clienti nell’area fiorentina.

Fondata oltre 25 anni fa, Elettroforniture 2000 si è affermata negli anni come partner di fiducia per installatori, imprese e professionisti del territorio. L’azienda genera un fatturato di circa 4,5 milioni di euro e impiega nove collaboratori, che entreranno a far parte del Gruppo Sonepar, garantendo piena continuità nei rapporti con i clienti, nella qualità del servizio e nel know-how locale. "L'acquisizione di Elettroforniture 2000 rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo di Sonepar in Toscana e conferma la nostra volontà di essere sempre più vicini ai clienti con un modello che coniuga prossimità territoriale, specializzazione tecnica e servizi digitali evoluti” dichiara Giovanni Mazza, VP Commercial di Sonepar. “Il nostro obiettivo è offrire a installatori e professionisti dell’area di Firenze una gamma di soluzioni ancora più ampia, dall’efficienza energetica all’elettrificazione, supportata dalla nostra piattaforma e-commerce e da una rete logistica proprietaria e altamente automatizzata".

Per i clienti resteranno invariati i riferimenti commerciali e il presidio quotidiano sul territorio, affiancati da nuovi servizi di consulenza tecnica, formazione e supporto ai progetti legati alle energie rinnovabili, all'illuminazione professionale, e alle soluzioni connesse per l’industria, l’automazione e l'edilizia. "È con entusiasmo che la nostra squadra entra a far parte del gruppo Sonepar” dichiarano Paolo Nacci e Lorenzo Peruzzi, fondatori di Elettroforniture 2000. “Questo momento di trasformazione ed evoluzione è una conferma della serietà, della professionalità e dell’attenzione verso gli installatori che siamo riusciti ad esprimere nei nostri 25 anni di attività. Ringraziamo i clienti per averci scelto come fornitori e tutti i partner che ci hanno supportato nel nostro percorso. Sonepar può vantare l’organizzazione, i servizi e le strutture di supporto tecnico-commerciale più avanzate del nostro settore e, assieme, riusciremo ad accompagnare sempre meglio la clientela nella gestione delle sfide che il mercato pone quotidianamente".