Situato a breve distanza dal locale Le Constellation. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno rapidamente domato le fiamme e nessuno è rimasto ferito

Un incendio è scoppiato oggi domenica 8 febbraio verso le 6 al memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana, situato a breve distanza dal locale Le Constellation. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno rapidamente domato le fiamme e nessuno è rimasto ferito. Lo ha reso noto la polizia cantonale su X. Interpellate da Keystone-ATS, le forze dell'ordine non hanno potuto fornire informazioni sulle cause del rogo.

L'incendio sarebbe divampato a partire dalle candele disposte su un tavolo al centro del memoriale, riferisce l'Ats. Diversi oggetti commemorativi sono stati danneggiati, ha precisato la polizia cantonale in un comunicato. La polizia esclude, in questa fase, un gesto doloso.