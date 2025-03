"L'Ucraina non accetterà mai accordi presi alle nostre spalle, senza il nostro coinvolgimento". Lo afferma dal palco della Conferenza sulla sicurezza di Monaco il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a proposito del colloquio telefonico tra il presidente americano Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin. Questa regola, aggiunge, "deve valere per tutta l'Europa: nessuna decisione sull'Ucraina senza l'Ucraina, nessuna decisione sull'Europa senza l'Europa. L'Europa deve avere un posto al tavolo quando si prendono decisioni che la riguardano. Qualsiasi altra opzione è pari a zero. Se veniamo esclusi dai negoziati sul nostro stesso futuro, allora perdiamo tutti".

E dopo le polemiche di ieri - giornata di apertura dell'evento - per il discorso del vice presidente degli Stati Uniti, Jd Vance, che non ha risparmiato critiche agli alleati europei, Zelensky spiega che "non possiamo escludere che l'America possa dire no all'Europa su questioni che la minacciano. Molti, moltissimi leader hanno parlato di un'Europa che ha bisogno di un proprio esercito. Un esercito d'Europa. E io credo fermamente che il momento sia arrivato. Le forze armate europee devono essere create".

L'esortazione di Zelensky è "agire, per il vostro bene e per il bene dell'Europa, per i popoli d'Europa, per le vostre nazioni, le vostre case, i vostri figli e il nostro futuro comune. Non si tratta solo di aumentare la spesa per la difesa in rapporto al pil", continua, sottolineando che il denaro, per quanto importante, "non fermerà da solo un assalto nemico". Senza l'esercito ucraino, spiega, quelli europei "non saranno sufficienti a fermare la Russia. Questa è la realtà di oggi. Solo il nostro esercito in Europa ha una vera esperienza di combattimento moderno".

Viceversa, continua il presidente ucraino l'esercito ucraino ha bisogno di ciò che può fornire l'Europa: "armi, addestramento, sanzioni, finanziamenti, pressione politica e unità. Abbiamo già le basi per una forza militare europea unita. E ora, mentre combattiamo questa guerra e gettiamo le fondamenta per la pace e la sicurezza, dobbiamo costruire le forze armate d'Europa affinché il futuro del continente dipenda solo dagli europei. E affinché le decisioni sull'Europa vengano prese in Europa", conclude, ricordando di aver già proposto di sostituire parte della presenza militare americana in Europa con forze ucraine nel piano presentato lo scorso autunno.

Zelensky, riferendosi poi all'attacco russo contro il sarcofago di protezione della centrale nucleare di Chernobyl, che il presidente ucraino definisce "profondamente simbolico" in vista dei recenti sforzi ucraini per il potenziamento della generazione di energia nucleare nel Paese, sottolinea che "un Paese che lancia attacchi del genere non vuole la pace, non si sta preparando al dialogo".

Ma gli attacchi contro l'Ucraina non sono tutto, avverte. "Quest'anno Mosca prevede di creare 15 nuove divisioni, aggiungendo fino a 150.000 soldati. È più di quanto contano le forze armate nazionali della maggior parte dei Paesi europei. La Russia continua ad aprire nuovi centri di reclutamento ogni settimana, e Vladimir Putin può permetterselo, i prezzi del petrolio restano abbastanza alti da consentirgli di ignorare il resto del mondo. Abbiamo informazioni chiare: quest'estate la Russia prevede di inviare truppe in Bielorussia con il pretesto di esercitazioni militari. Ma è esattamente lo stesso schema con cui hanno schierato le loro forze prima dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina tre anni fa. Queste truppe russe in Bielorussia servono ad attaccare l'Ucraina? Forse. O forse no.Forse sono destinate a voi".

Zelensky sottolinea che la Bielorussia confina con tre Paesi Nato, è diventata una base operativa per le operazioni militari russe e ospita armi come missili a medio raggio e armi nucleari, per ammissione dello stesso Putin e del presidente bielorusso Alexander Lukashenko. "Dobbiamo essere realistici. Se qualcuno sta allestendo una piattaforma di lancio militare, dobbiamo chiederci: cosa dovremmo fare? E, soprattutto, cosa possiamo fare prima del prossimo attacco, della prossima invasione?".

"Poche chance senza gli Usa"

In un'intervista rilasciata alla Nbc a margine della ConferenzaZelensky ha ammesso che senza il sostegno militare degli Stati Uniti, l'Ucraina ha "poche chance" di sopravvivere all'invasione russa e di respingere un eventuale nuovo attacco. "Probabilmente sarà molto, molto difficile. E naturalmente, in tutte le situazioni difficili, c'è una possibilità", ha detto Zelensky nell'intervista che sarà trasmessa integralmente domani e di cui sono stati pubblicati alcuni estratti. "Ma avremo poche chance di sopravvivere senza il sostegno degli Stati Uniti. Penso che sia molto importante, decisivo", ha aggiunto il leader ucraino, sottolineando che "non voglio pensare che non saremo partner strategici" con gli Stati Uniti.

Successivamente, Zelensky dovrebbe commentare l'iniziativa lanciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per mettere fine alla guerra con la chiamata al leader russo Vladimir Putin.

Russia annuncia conquista villaggio nel Donetsk

Il ministero della Difesa russo ha annunciato la conquista del villaggio di Berezivka, nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale. Il villaggio si trova in una posizione strategica, lungo la strada che collega la città mineraria di Pokrovsk a quella di Kostiantynivka.

Forze difesa aerea russe intercettano 40 droni

Le forze di difesa aerea russe hanno "intercettato e distrutto" 40 droni dell'esercito ucraino mentre volavano su diverse regioni della Russia. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo in un messaggio pubblicato su Telegram, precisando che 17 droni sono stati abbattuti la notte scorsa sopra il territorio di Volgograd, 12 sulla regione di Kaluga, altri nove nella zona di Rostov e gli ultimi due sul territorio di Saratov.