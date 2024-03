Sale a dieci il numero delle vittime dell'incendio dell'edificio di 14 piani a Valencia finora identificati da vigili del fuoco e polizia. Lo ha reso noto Pilar Bernabè, delegata del governo nella città spagnola. "Possiamo confermare che, ad una prima ispezione, la polizia scientifica ha identificato 10 morti", ha detto.

Quattro delle vittime erano una famiglia: padre, madre, una bambina di tre anni e un neonato.

El Mundo riferisce che 20 persone risultano disperse, tra cui un bambino di due anni e un neonato di appena due settimane. Ci sono anche 15 feriti, tra cui sette vigili del fuoco e un bambino.

I forti venti hanno alimentato le fiamme, ma si sospetta anche che il rivestimento altamente infiammabile abbia consentito al fuoco di diffondersi rapidamente. Più di 20 squadre di vigili del fuoco hanno affrontato l'incendio. Le persone sono state invitate a stare lontane dalla zona.

"La priorità ora è cercare i dispersi'', ha dichiarato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez giunto sul luogo della tragedia, annunciando che da Madrid arriveranno ''aiuti di ogni tipo'' alla Generalitat Valenciana e al Comune per assistere le persone colpite. Aiuti che serviranno a gestire ''l'emergenza'', ha spiegato Sanchez, ma anche ad ''aiutare i familiari a superare l'accaduto''.

"Vorrei, a nome del governo spagnolo e credo a nome di tutta la società spagnola, trasmettere la nostra solidarietà, affetto e vicinanza alle famiglie delle vittime di questo terribile incendio", ha detto Sanchez, come riporta El Paìs. Il premier spagnolo ha anche ringraziato le squadre di emergenza per il loro lavoro affermando che ''è in questi momenti che apprezziamo molto di più il lavoro dei dipendenti pubblici".

L'incendio è scoppiato nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 febbraio, intorno alle 17.30 in un appartamento al quarto piano dell'edificio di 14 con 450 residenti, completato nel 2008 nel quartiere Campanar, e si è diffuso rapidamente in tutto il grattacielo che conta 138 appartamenti fino a un edificio adiacente.

Un ospedale da campo è stato montato nei pressi dell'edificio in fiamme per dare immediato soccorso ai feriti.

Il comune di Valencia ha dichiarato tre giorni di lutto cittadino in memoria delle vittime dell'incendio che ha coinvolto un palazzo di quattordici piani. Lo ha annunciato su 'X' Carlos Arturo Mazon Guixot, presidente della Generalitat Valenciana, esprimendo ''dolore e solidarietà a tutte le persone coinvolte'' nell'incendio che ha ''profondamente commosso tutta la comunità valenciana''.

Il disastro di Valencia riporta alla memoria quanto accaduto a Londra, a Grenfell, nel giugno 2017, quando 72 persone morirono nell'incendio di un grattacielo a Kensington, nella zona ovest di Londra.