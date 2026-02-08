circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Paura per Vonn, caduta rovinosa e grave infortunio in discesa Milano Cortina

L'americana 41enne perde l'equilibrio, volo spaventoso in pista

La caduta di Vonn
La caduta di Vonn
08 febbraio 2026 | 12.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paura per Lindsey Vonn, protagonista di una rovinosa caduta nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi domenica 8 febbraio. La 41enne statunitense ha perso l'equilibrio nella prima fase della gara ed è caduta malamente, riportando con ogni probabilità un gravissimo infortunio.

Vonn, scesa con il pettorale numero 13, dopo circa 12 secondi di gara è andata in rotazione nel primo salto ed è caduta. La veterana ha urtato una porta e ha perso l'assetto ideale: dopo il terribile volo, gli sci non si sono sganciati e hanno fatto perno sul terreno, con potenziali conseguenze gravi per le ginocchia. Vonn, in carriera vincitrice per 12 volte sulla pista di Cortina, oggi ha preso il via nonostante una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro riportata a Crans Montana, pochi giorni dall'inizio dei Giochi. Nelle prove cronometrate dei giorni scorsi, la fuoriclasse statunitense era apparsa pienamente competitiva.

La fuoriclasse ha urlato per il dolore ed è rimasta a lungo sdraiata in pista. L'intervento dei soccorsi ha preceduto l'arrivo dell'elicottero che ha trasferito l'atleta.

"Lindsey ha dato tutto" per disputare le Olimpiadi, dice Karin Kildow, sorella dell'atleta, a Nbc. "La caduta è l'ultima cosa che avremmo voluto vedere. Quando succede una cosa del genere, si può solo sperare che non si sia fatta nulla. E' stato spaventoso, quando inizi a vedere la barella, non è un buon segno", aggiunge.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lindsey vonn milano cortina 2026
Vedi anche
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza