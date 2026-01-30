Francesco Scognamiglio, con 'The Resurrection' la couture è spirituale

Tra sacro e profano, e sensualità couture, Francesco Scognamiglio torna a raccontare il suo universo creativo con 'The Resurrection', una collezione che incarna perfettamente l’estetica dello stilista napoletano, da sempre sospesa tra spiritualità e raffinatezza estrema. La collezione intende essere un racconto spirituale e un’ode alla bellezza e alla sua rinascita. Superfici di bouillonné costruiscono una materia viva, sulla quale emerge l’immagine di un Cristo argentato, fulcro simbolico della collezione. L’iconografia ritorna, ricamata e incrostata, racchiusa in una cornice barocca che definisce una lunga tunica in chiffon bianco candido, dove purezza e rigore formale si incontrano.

La luce diventa elemento strutturale e attraversa abiti scultorei in cristallo bianco e nero, sostenuti da corsetterie architettoniche dalle coppe a cono, espressione di una femminilità forte e controllata, cifra stilistica che da sempre caratterizza il lavoro del designer partenopeo. Le tonalità dell’azzurro cielo e dell’aqua bohemica illuminano un abito impalpabile in tulle, ricamato di cristalli che scorrono sul corpo con effetto liquido, protetto da un macro-giacchino di pelliccia verde menta.

La narrazione si apre poi a un giardino di fiori in cristalli e paillettes tridimensionali, adagiati su veli di tulle nelle sfumature delicate del fior di maggio, richiamando quell’immaginario romantico e visionario che da sempre attraversa le collezioni di Scognamiglio. Seguono abiti in crinolina, ricamati con pietre preziose e cristalli nascosti dietro sapienti drappeggi di tulle, scanditi da elementi decorativi speculari in cristallo e argento, che reinterpretano l’archetipo della sposa aristocratica, simbolo dell’alta moda e della maison. Con 'The Resurrection', Francesco Scognamiglio riafferma una couture simbolica e profondamente identitaria, dove materia e visione contemporanea convivono e confermano il suo ruolo di interprete sensibile e raffinato del sogno sartoriale italiano.