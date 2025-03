Giorgio Armani e 10 Corso Como rinnovano collaborazione

Giorgio Armani e 10 Corso Como rinnovano la loro collaborazione presentando una collezione di calzature donna. L’anteprima ha avuto luogo durante la fashion week milanese con un evento presso 10 Corso Como, all’interno di un pop up dedicato e visitabile fino alla fine di marzo. Lo stesso allestimento sarà replicato nella boutique Giorgio Armani in Galleria Vittorio Emanuele II. La collezione sarà successivamente disponibile nelle boutique Giorgio Armani e in selezionati flagship store in Europa, Giappone, Cina e, negli Stati Uniti, anche presso Neiman Marcus e da Tiziana Fausti a Bergamo.

Specchio di una filosofia del vestire unica e inconfondibile, in accordo con la visione contemporanea del concept store espressa da Tiziana Fausti, questa terza collaborazione con 10 Corso Como nasce dal desiderio di lavorare su purezza e semplicità come sinonimo di stile senza tempo, e sulla morbida eleganza come valore. L’intera collezione è incentrata sulle scarpe basse, comode ed eleganti protagoniste della silhouette armaniana, declinate in ballerine, sabot, mocassini e slipper.