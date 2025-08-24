circle x black
Serie A, in campo Juve-Parma e Atalanta-Pisa - Le partite in diretta

I bianconeri ospitano la squadra di Carlos Cuesta allo Stadium. Per la Dea, inizia l'era Juric

Il tecnico della Juve Igor Tudor - Fotogramma/IPA
Il tecnico della Juve Igor Tudor - Fotogramma/IPA
24 agosto 2025 | 20.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La prima domenica di Serie A si chiude con Juventus-Parma e Atalanta-Pisa. Oggi, domenica 24 agosto, i bianconeri iniziano la stagione allo Stadium, contro i gialloblù di Carlos Cuesta. Per i nerazzurri, parte contro i toscani l'era Juric, dopo i 9 anni con Gian Piero Gasperini. Calcio d'inizio alle 20:45 su entrambi i campi.

SEGUI LE PARTITE IN DIRETTA

La partita di Serie A tra Atalanta e Pisa di oggi, domenica 24 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Match visibile anche in streaming sull'app di Dazn. Juve-Parma sarà visibile su Dazn, ma anche al canale 214 di Sky per gli abbonati a Sky con Zona Dazn. Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

