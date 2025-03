Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha spiegato che lo scontro attuale non è contro la magistratura, ma contro chi ha presentato l'esposto sul caso Almasri, Luigi Li Gotti. Come risponde il diretto interessato? "E' una persona educata, che mi vuol dare, l'olio di ricino?” Così a Rai Radio 1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'avvocato Luigi Li Gotti, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Certo che no, ma è la seconda carica dello Stato a parlare. Come risponde? "E che devo fare? Manganelli non penso di meritarmene…" conclude il legale.