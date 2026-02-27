Polemiche a Sanremo per l'utilizzo dell'elicottero dei vigili del fuoco per trasportare Mogol e la moglie dalla città del Festival 2026, dove Mogol è stato ospite per ricevere un premio, a Roma. Il viaggio è andato “benissimo, i vigili del fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti”, ha risposto Mogol in merito al trasferimento, a margine della prima festa commemorativa dell’istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Giulio Rapetti in arte Mogol, nel corso della cerimonia, in cui è stato presentato l'inno del Corpo scritto proprio dal maestro, è stato nominato vigile del fuoco ad honorem.

Sulla vicenda del trasferimento è intervenuto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a margine della festa. "Noi siamo contentissimi di aver avuto qui Mogol e lo ringraziamo per quello che ci ha dato, quindi il resto sono le solite polemiche strumentali", ha detto il ministro dell'Interno.

"Noi siamo molto contenti di aver avuto un grandissimo artista - ha ribadito - un monumento nazionale che ripeto ci ha regalato anche parte della sua capacità artistica, ha scritto una canzone che è diventata inno dei vigili del fuoco quindi gli siamo profondamente grati".

La nota dei vigili del fuoco

''Il dispositivo di soccorso nella regione Liguria operato dal reparto volo dei vigili del fuoco di Genova, anche nell’ambito della convenzione con il servizio sanitario 118, ha mantenuto piena e ininterrotta capacità di risposta sia riguardo il servizio di soccorso tecnico urgente che il servizio di soccorso sanitario integrato regionale con idoneo aeromobile attrezzato secondo standard'', precisano in una nota i Vigili del Fuoco in merito alla vicenda.

''La copertura del territorio - spiegano - è assicurata da un elicottero regolarmente operativo, con equipaggio completo, assetto tecnico conforme e prontezza all’impiego immediato, con presenza di specialisti elisoccorritori e sommozzatori a bordo. L’aeromobile utilizzato per il volo in argomento ha svolto un’attività configurata nei compiti di istituto, nell’ambito della fattispecie di volo per attività istituzionale non direttamente connessa all’attività di soccorso. Le ore di volo effettuate rientrano, in ogni caso, nella pianificazione ordinaria finalizzata al necessario mantenimento delle abilitazioni delle qualificazioni operative e degli standard di sicurezza del personale aeronavigante. L’attività in oggetto si è inserita in tale programmazione addestrativa, senza determinare sottrazioni di risorse operative destinate al soccorso''.

''La partecipazione di Rapetti alla celebrazione a Roma dell’87esimo anno di fondazione del Corpo nazionale ha voluto valorizzare l’immagine del Corpo stesso, con un premio al merito consegnato al grande artista e come ringraziamento per il brano musicale che lo stesso ha voluto donare ai vigili del fuoco'', concludono.

La polemica

A chiedere conto di quanto accaduto sono stati Davide Natale e Simone D'Angelo, consiglieri regionali del Partito Democratico. "Leggere che l’elicottero del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, utilizzato in Liguria per l’elisoccorso, sia impiegato come taxi per accompagnare dal Festival di Sanremo a Roma Mogol lascia sgomenti", scrivono i dem. "Mentre il sistema sanitario è nel caos, a rendere ancora più surreale la situazione è vedere scippato nella nostra regione un importante mezzo destinato al soccorso e alle emergenze, per essere trasformato su ordine del Ministero degli Interni in un taxi di rappresentanza - proseguono -. Servono parole di chiarezza da parte del presidente Bucci, per sapere se fosse a conoscenza di questa follia, se durante quel volo, il servizio di elisoccorso fosse pienamente garantito in Liguria o se fosse disponibile un mezzo alternativo pronto a intervenire".

"Non si tratta di una polemica strumentale, ma di rispetto per un servizio essenziale per i cittadini e per i professionisti del soccorso che ogni giorno operano in condizioni difficili. Il Presidente Bucci deve chiarire ai cittadini liguri se il sistema di emergenza è stato anche solo temporaneamente pregiudicato per garantire lo spostamento a un ospite del Festival di Sanremo. E - magari - spiegare se intende esercitare fino in fondo il proprio ruolo di guida della Regione o continuare a fare il passacarte di decisioni prese altrove contro l’interesse dei liguri", concludono.

Interviene anche il M5S. "Stamattina un elicottero dei vigili del fuoco sarebbe decollato da Sanremo per portare Mogol a Roma, dove al Teatro Argentina avrebbe ricevuto un’onorificenza alla presenza del ministro Piantedosi - affermano gli esponenti M5S in commissione Cultura - Il volo, secondo quanto riportato oggi dal Fatto Quotidiano, sarebbe stato autorizzato proprio dal Viminale. Massima stima per Mogol e per la sua storia artistica. Ma qui il punto è un altro: era davvero necessario impegnare un mezzo di elisoccorso, sottraendolo per ore a un intero territorio, quando un normale volo di linea, come scrive il Fatto, risultava disponibile? Gli elicotteri dei vigili del fuoco non sono taxi di Stato. Sono strumenti di emergenza al servizio dei cittadini. Quindi devono esserci state esigenze precise nel rispetto di tutti i protocolli del caso, o almeno questo è quello che auspichiamo. Presenteremo un’interrogazione parlamentare per fare piena luce. I mezzi destinati alla sicurezza non sono nella disponibilità personale di un ministro o di un governo. Sono della collettività. E vanno usati con responsabilità".