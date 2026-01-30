circle x black
Cattani (Sanofi): "Con Bpco diventano 11 le indicazioni per dupilumab"

"Ogni anno 8 mld di dollari di investimenti in R&S, immunologia nostra stella polare"

Marcello Cattani
Marcello Cattani
30 gennaio 2026 | 16.08
Redazione Adnkronos
"E' un momento di grande soddisfazione, perché la ricerca e sviluppo legata a dupilumab raggiunge il picco più alto. Questa nuova indicazione" nella broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), che "sarà approvata a breve, sarà l'undicesima: è come avere una pipeline all'interno di un singolo farmaco. Capita raramente nella storia delle imprese farmaceutiche". Così Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta, in occasione dell'incontro sulla Bpco e la prima terapia biologica mirata, organizzato a Milano dalla farmaceutica.

"Siamo sempre impegnati nello sviluppare nuovi farmaci e nuovi vaccini in tante aree terapeutiche diverse - aggiunge Cattani - L'immunologia è la nostra stella polare: abbiamo l'ambizione di essere la prima azienda biofarmaceutica al 2030 concentrata nell'immunologia e nelle immunoscienze per trasformare la vita di pazienti che combattono con patologie che hanno un carico sociale e clinico rilevante. Sanofi e Regeneron investono ogni anno oltre 8 miliardi di dollari in Ricerca e Sviluppo e oggi celebriamo il frutto di questi investimenti, alzando ancor di più il livello della ricerca scientifica, che sarà accessibile a breve ai pazienti, rispetto alla Bpco: una patologia che ha un impatto enorme sull'aspettativa di vita e sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie".

Tag
Bpco e dupilumab Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) Marcello Cattani Sanofi Italia e Malta Regeneron
